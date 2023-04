【財經新聞】矽谷出租公寓競爭仍然高企 平均11人爭一單位

【KTSF】

雖然矽谷多間公司近期掀起裁員潮,但矽谷出租公寓的競爭仍然高企,有報告顯示,每一個出租的單位,就有11個人申請。

根據The Mercury News報導,雖然灣區的租屋市場在三年疫情後開始穩定,但租屋網站RentCafe一項新報告顯示,矽谷每一間出租的公寓單位就有11個人競爭,這個數字比全國平均高,而與灣區其他地區相比,舊金山(三藩市)有6人爭住租一個單位,東灣就有9人爭一個單位。

RentCafe的專家表示,矽谷出租房屋的競爭,與樓價及按揭利率高企有關,矽谷的平均樓價高達150萬。

另一原因就是人工智能AI及其他新科技的崛起,將科技業人員帶回矽谷。

根據租屋網站Apartment List,包含聖荷西、Sunnyvale及Santa Clara的聖荷西都會區。

兩房單位的租金中位數是2549元,比去年同期上升3%,和灣區其他地方相比,舊金山兩房單位的租金中位數是2546元,而東灣奧克蘭(屋崙)就是1764元,比2020年疫情爆發前的數字低最少12個百分點。

