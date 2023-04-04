【財經新聞】矽谷出租公寓競爭仍然高企 平均11人爭一單位

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雖然矽谷多間公司近期掀起裁員潮，但矽谷出租公寓的競爭仍然高企，有報告顯示，每一個出租的單位，就有11個人申請。

根據The Mercury News報導，雖然灣區的租屋市場在三年疫情後開始穩定，但租屋網站RentCafe一項新報告顯示，矽谷每一間出租的公寓單位就有11個人競爭，這個數字比全國平均高，而與灣區其他地區相比，舊金山（三藩市）有6人爭住租一個單位，東灣就有9人爭一個單位。

RentCafe的專家表示，矽谷出租房屋的競爭，與樓價及按揭利率高企有關，矽谷的平均樓價高達150萬。

另一原因就是人工智能AI及其他新科技的崛起，將科技業人員帶回矽谷。

根據租屋網站Apartment List，包含聖荷西、Sunnyvale及Santa Clara的聖荷西都會區。

兩房單位的租金中位數是2549元，比去年同期上升3%，和灣區其他地方相比，舊金山兩房單位的租金中位數是2546元，而東灣奧克蘭（屋崙）就是1764元，比2020年疫情爆發前的數字低最少12個百分點。

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