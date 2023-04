【KTSF】

舊金山(三藩市)於週日下午發生槍擊案,一個男子中槍死亡。

舊金山田德隆警察分局於週日下午大約1點04分,接報到Golden Gate Avenue 200號路段調查,發現一名52歲的男子身上有明顯的槍傷,受害人送院後傷重死亡。

舊金山兇殺組正在調查案件,任何人如有訊息,可致電匿名報案熱線:(415)-575-4444。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。