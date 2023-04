【搵屋住】舊金山Mission區有全新可負擔房屋單位接受申請

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Mission區有全新可負擔房屋單位現正接受申請,由開放式單位到三睡房單位都有。

The Fitzgerald位於Mission區19街夾Bryant街,鄰近舊金山總醫院有公共交通工具。

這項私人發展的房屋計劃有13個低於市價的可負擔出租單位,1個開放式studio月租1261元,5個一睡房單位月租1436元至3371元,6個兩睡房單位月租1597元至4364元,三睡房單位面積有1200多平方呎,這款可負擔單位只有一個,月租1754元。

所有可負擔單位為地區收入中位數55%,以及150%人士而設,以一人住戶為例,年收入不能超過53350元;而較高收入人士,年收入不能超過145500元。

地區收入中位數55%的三人住戶,年收入不能超過68600元;地區收入中位數150%的三人住戶,年收入不能超過187050元。

居住在附近或舊金山第9區的居民有優先,而在舊金山居住或工作的人士也有優先。

申請截止時間是本月18日下午5時,詳情可瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IYSM4UAP

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。