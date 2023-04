【灣區新聞】Santa Clara縣首次有人因服過量動物鎮靜劑Xylazine後死亡（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西一名36歲男子,在過量服用動物鎮靜劑Xylazine和芬太尼之後死亡,是Santa Clara縣第一個因為Xylazine致死的人。

Santa Clara縣法醫官辦公室表示,該名36歲聖荷西男子在2月死亡,其後在他體內驗出有Xylazine及芬太尼。

俗稱Tranq的Xylazine,是一種獸醫鎮靜劑,雖然沒有獲准在人體使用,但在全國越來越多毒品都可以找到Xylazine的成份。

這種鎮靜劑經常都在用者不知情下被加在芬太尼之中,用作加強芬太尼帶來的亢奮狀態,而人體攝入Xylazine,會造成呼吸和心跳緩慢,可以致命,或對人體造成嚴重傷害。

當局表示,這宗個案反映Xylazine已經在縣內的毒品出現,不希望有更多因為Xylazine致死的個案,可惜根據全國的經驗,可能會有更多人,因服用這種動物鎮靜劑致死。

當局亦呼籲一旦遇上過量吸食毒品的人,應該致電911,和向他們使用Narcan納洛酮,納洛酮是類鴉片止痛藥,如芬太尼的解藥,是一種噴鼻劑。

聯邦緝毒局(DEA)表示,雖然納洛酮不能針對Xylazine解毒,但由於Xylazine經常被混入類鴉片毒品,使用納洛酮可以逆轉毒品中,鴉片成份帶來的影響,在關鍵時刻仍然可以拯救生命。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。