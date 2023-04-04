【灣區新聞】Santa Clara縣首次有人因服過量動物鎮靜劑Xylazine後死亡（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西一名36歲男子，在過量服用動物鎮靜劑Xylazine和芬太尼之後死亡，是Santa Clara縣第一個因為Xylazine致死的人。

Santa Clara縣法醫官辦公室表示，該名36歲聖荷西男子在2月死亡，其後在他體內驗出有Xylazine及芬太尼。

俗稱Tranq的Xylazine，是一種獸醫鎮靜劑，雖然沒有獲准在人體使用，但在全國越來越多毒品都可以找到Xylazine的成份。

這種鎮靜劑經常都在用者不知情下被加在芬太尼之中，用作加強芬太尼帶來的亢奮狀態，而人體攝入Xylazine，會造成呼吸和心跳緩慢，可以致命，或對人體造成嚴重傷害。

當局表示，這宗個案反映Xylazine已經在縣內的毒品出現，不希望有更多因為Xylazine致死的個案，可惜根據全國的經驗，可能會有更多人，因服用這種動物鎮靜劑致死。

當局亦呼籲一旦遇上過量吸食毒品的人，應該致電911，和向他們使用Narcan納洛酮，納洛酮是類鴉片止痛藥，如芬太尼的解藥，是一種噴鼻劑。

聯邦緝毒局（DEA）表示，雖然納洛酮不能針對Xylazine解毒，但由於Xylazine經常被混入類鴉片毒品，使用納洛酮可以逆轉毒品中，鴉片成份帶來的影響，在關鍵時刻仍然可以拯救生命。

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