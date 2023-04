【灣區新聞】Santa Clara縣府考慮在圖書館提供Narcan納洛酮鼻腔噴劑（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區濫用芬太尼而致命的個案上升,南灣Santa Clara縣政府正考慮在圖書館提供Narcan納洛酮鼻腔噴劑,這種噴劑可以用作解藥逆轉類鴉片藥物的過量攝取。

自去年起,Santa Clara縣推行使用Narcan納洛酮鼻腔噴劑,去對抗過量服用鴉片類藥物而致死的危機。

Narcan在上星期已獲得聯邦食品和藥物管理局(FDA)批准,不需要處方就可以在藥房買到用作類鴉片藥物的解藥,以逆轉過量使用所引起的不良作用,包括失去知覺或呼吸停止等。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「真相是芬太尼危機持續,在Santa Clara縣也在全國,我們知道短期內問題不會消失。」

Chavez表示,在圖書館提供Narcan可以拯救生命。

她說,Narcan目前售價介乎於75至130元,Santa Clara縣府會向圖書館免費提供Narcan,費用由州政府支付。

Santa Clara縣議員李洲曉(Otto Lee)表示,使用Narcan是絕對安全,如果市民看到有人失去知覺,向他們使用Narcan噴霧,是不會有任何負面影響。

李洲曉說:「Narcan並非毒品,不會令人亢奮,它的唯一目的只是拯救生命,當人過量使用芬太尼或類鴉片,而快要死亡時使用。」

納洛酮有兩種形式,分別是注射和鼻腔噴劑,Santa Clara縣向公眾提供的主要都是Narcan鼻腔噴劑,目前縣政府已向多間高中提供Narcan,並訓練人使用這種噴劑,縣參事會將會在週二審議是否在縣圖書館提供Narcan。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。