【灣區新聞】Santa Clara縣府考慮在圖書館提供Narcan納洛酮鼻腔噴劑（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區濫用芬太尼而致命的個案上升，南灣Santa Clara縣政府正考慮在圖書館提供Narcan納洛酮鼻腔噴劑，這種噴劑可以用作解藥逆轉類鴉片藥物的過量攝取。

自去年起，Santa Clara縣推行使用Narcan納洛酮鼻腔噴劑，去對抗過量服用鴉片類藥物而致死的危機。

Narcan在上星期已獲得聯邦食品和藥物管理局（FDA）批准，不需要處方就可以在藥房買到用作類鴉片藥物的解藥，以逆轉過量使用所引起的不良作用，包括失去知覺或呼吸停止等。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說：「真相是芬太尼危機持續，在Santa Clara縣也在全國，我們知道短期內問題不會消失。」

Chavez表示，在圖書館提供Narcan可以拯救生命。

她說，Narcan目前售價介乎於75至130元，Santa Clara縣府會向圖書館免費提供Narcan，費用由州政府支付。

Santa Clara縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，使用Narcan是絕對安全，如果市民看到有人失去知覺，向他們使用Narcan噴霧，是不會有任何負面影響。

李洲曉說：「Narcan並非毒品，不會令人亢奮，它的唯一目的只是拯救生命，當人過量使用芬太尼或類鴉片，而快要死亡時使用。」

納洛酮有兩種形式，分別是注射和鼻腔噴劑，Santa Clara縣向公眾提供的主要都是Narcan鼻腔噴劑，目前縣政府已向多間高中提供Narcan，並訓練人使用這種噴劑，縣參事會將會在週二審議是否在縣圖書館提供Narcan。

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