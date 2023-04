【全國新聞】特朗普支持者湧到曼克頓 紐約市長稱執法部門嚴陣以待

【KTSF 張麗月報導】

特朗普週二前往曼克頓刑事法院出庭應訊,勢必引來轟動,記者、遊客和特朗普的支持者都紛紛湧到曼克頓,令當地執法部門嚴陣以待,以確保所有人安全。

特朗普大樓距離法院的車程只有4英哩,特勤局的車隊週二將會開路前往法院,紐約市警方將會部署3.5萬警力,嚴陣以待,維持治安。

紐約市長Eric Adams說,紐約市警方連同聯邦、州和地方政府各級執法部門人員共同應對特朗普週二在曼克頓出庭應訊,他強調,此刻並沒有即時特定對紐約市的威脅,所有紐約市的人,應該如常活動和工作。

他又提醒滋事份子要自律,不要搞破壞,不要當紐約市是用來發洩的場地。

Adams說:「可能有搞事份子明天前來紐約市,我們的訊息很清楚簡單,就是控制自己,紐約市是我們的家園,不是發洩憤怒的遊樂場所,我們是美國最安全的大城市,因為我們尊重紐約市的法律。」

紐約市警方也表示,已經做好準備,以確保人人行使憲法第一修正案,有關言論自由權利的同時,必須在和平下發聲。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。