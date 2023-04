【KTSF 朱慧琪報導】

據報連鎖快餐店麥當勞暫時關閉位於芝加哥總部的辦公室,同時宣佈在本週裁員。

根據華爾街日報最先報導,連鎖快餐店麥當勞向員工發內部電郵指,麥當勞位於芝加哥總部的辦公室,於本週一至三會暫時關閉,並指示芝加哥辦公室的員工,辦公室關閉期間在家公作,以便公司發出裁員通知時,員工可以有一個舒適和保密的環境。

麥當勞在總部和全球直營快餐店擁有15萬名員工,其中三成的職位在美國。

麥當勞行政總裁在今年1月曾預告,公司未來可能會裁員,但就沒透露將裁減多少人。

