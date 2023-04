【KTSF】

當大家買機票時,是否會擔心買完後機票價錢會下降?Google正在測試一個新的價格保證計劃,當發現你的機票買貴了,就會自動退還差價。

用戶必須要通過Google Flights搜尋並預訂有彩色盾牌標記的機票,然後Google就會幫你監控價格,直到出發。

當機票價錢下降超過5美元時,用戶就可以通過Google Pay取回差價,Google這個試驗計劃目前僅適用於從美國出發的行程。

