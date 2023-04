【KTSF】

東灣Concord市Sunvalley商場內的一間珠寶店,上週五晚上發生搶劫案。

Concord警方在當日晚上7點06分接到Sunvalley Mall的St. Andrew Jewelers報案指,三名蒙面男子進入商店,用錘子砸破了幾個珠寶飾櫃並搶走裡面的珠寶。

警方指,當警員到達現場時,賊人已登上接應的車逃去,事件中沒人受傷。

警方表示,三名疑犯是身穿深色衣服、戴著滑雪面罩,手持錘子的非洲裔男子。

任何人如有相關訊息,可致電警方:(925) 603-5836。

