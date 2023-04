【全國新聞】加州今年雨季積雪充沛 打平70年前紀錄（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

加州水資源部週一派人量度積雪量,最新數據表明,今個雨季的積雪量之多,平了70年前的紀錄。

工作人員週一在太浩湖附近的Philips Station量度積雪量,對比去年經歷嚴重乾旱時,當局只錄得2.5吋的積雪量,週一的量度結果顯示,錄得深126.5吋的積雪量,而積雪含水量更達54吋,是平均水平的221%。

至於放置在全州的電子感應系統,就錄得積雪含水量達61.1吋,是平均水平的237%,不但打破上世紀80年代中期啟用電子感應系統以來的紀錄,更平了70年前全州的積雪紀錄。

今季一連串的大氣河風暴,為加州帶來大量降雪和雨水,並且令州內大部分地方走出乾旱。

加州水資源局代表Sean de Guzman說:「我們目前預測,在湖區將會有破紀錄的春季融雪量,介乎Kings河集水區平均水平的265%,至Kern河集水區平均水平的422%

當局提醒當大量的積雪融化時,有可能會造成洪水氾濫,因此當局要密切留意積雪的狀態。

