灣區週一大風,國家氣象局發出的強風警示直到晚上11點,另外,預測本星期氣溫回暖,週末氣溫甚至會高於正常。

週一風速45英里,高海拔地區以及沿岸地區疾風風速50到60英里,氣象局預測星期二早上寒冷,星期三到星期四,日間氣溫上升至華氏50多度至60多度,星期五有機會下雨。

週末氣溫會顯著上升,預測星期日和下星期一,最高氣溫60多度到70多度。

氣溫回暖,大地回春,花粉指數也隨之上升,週末三天的花粉指數會達到高的水平,有花粉症過敏的人士要注意。

