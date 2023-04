暴龍露齒形象或屬錯誤 英研究指與蜥蜴一樣有嘴唇

【有線新聞】

電影的暴龍經常露出牙齒,但這個霸氣形象可能被推翻,最新研究認為暴龍有嘴唇,意味牠合上嘴巴時牙齒不會外露。

暴龍給人印象最深的相信是血盆大口,由教科書到電影,暴龍總是「霸氣外露」,因為牠牙齒外露,沒有嘴唇的形象深入民心。

但英國樸茨茅斯大學的學者認為,世人覺得暴龍沒嘴唇可能只是主觀想法,看見現代有大口的鱷魚沒嘴唇,於是覺得暴龍也是這樣,但其實大口也可以有嘴唇,蜥蜴就是一個例子,究竟暴龍屬於哪種,值得重新審視。

但恐龍化石不會留下軟組織,怎知牠有沒有嘴唇,方法之一是看牙齒。學者指鱷魚牙齒沒嘴唇保護,所以琺瑯質是比較厚,但暴龍牙齒的琺瑯質是非常薄,比較似有嘴唇的動物。更關鍵的證據在頭骨細節,暴龍牙齒對上的頭骨有一排很整齊的小孔,其實是神經線穿過的位置,意味嘴的外面有軟組織,有嘴唇的蜥蜴頭骨一樣有這排小孔,正是給神經線連接嘴唇用。

所以學者下結論,暴龍跟蜥蜴一樣有嘴唇,即是當暴龍合上嘴巴時牙齒是不會外露,和傳統形象大有分別,如果《侏羅紀公園》再拍下去,暴龍的造型可能要改改。

