暴龍露齒形象或屬錯誤 英研究指與蜥蜴一樣有嘴唇

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電影的暴龍經常露出牙齒，但這個霸氣形象可能被推翻，最新研究認為暴龍有嘴唇，意味牠合上嘴巴時牙齒不會外露。

暴龍給人印象最深的相信是血盆大口，由教科書到電影，暴龍總是「霸氣外露」，因為牠牙齒外露，沒有嘴唇的形象深入民心。

但英國樸茨茅斯大學的學者認為，世人覺得暴龍沒嘴唇可能只是主觀想法，看見現代有大口的鱷魚沒嘴唇，於是覺得暴龍也是這樣，但其實大口也可以有嘴唇，蜥蜴就是一個例子，究竟暴龍屬於哪種，值得重新審視。

但恐龍化石不會留下軟組織，怎知牠有沒有嘴唇，方法之一是看牙齒。學者指鱷魚牙齒沒嘴唇保護，所以琺瑯質是比較厚，但暴龍牙齒的琺瑯質是非常薄，比較似有嘴唇的動物。更關鍵的證據在頭骨細節，暴龍牙齒對上的頭骨有一排很整齊的小孔，其實是神經線穿過的位置，意味嘴的外面有軟組織，有嘴唇的蜥蜴頭骨一樣有這排小孔，正是給神經線連接嘴唇用。

所以學者下結論，暴龍跟蜥蜴一樣有嘴唇，即是當暴龍合上嘴巴時牙齒是不會外露，和傳統形象大有分別，如果《侏羅紀公園》再拍下去，暴龍的造型可能要改改。

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