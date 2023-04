【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)警告,最近出現一種和伊波拉病毒有關的罕見疾病,如果感染馬堡病毒,嚴重的話,可以導致死亡。

感染馬堡病毒,病發初期是突然發高燒、嚴重頭痛、疲倦、肌肉酸痛等。

發病的第三至第五天,全身開始出現紅疹,嚴重肚瀉和嘔吐,症狀可能持續一星期,這種病毒出現在兩個非洲國家,顯示病毒正在非洲大陸流傳。

CDC警告,到過赤道畿內亞和坦桑尼聯合共和國的旅客,在21日內觀察有沒有出現症狀,包括發燒、紅疹、喉嚨痛和原因不明的流血。

CDC的團隊準備扺達非洲,協助減少或停止馬堡病毒的爆發。

