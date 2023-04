【KTSF】

美國南部和中西部受龍捲風吹襲,至少22人死亡,另外有多人受傷,當局預計傷亡數字會上升。

在阿肯色州首府Little Rock市,有居民拍到龍捲風吹襲的一刻,風暴造成嚴重破壞,至少2600幢建築物受損。

市長說,龍捲風吹襲期間正值上班時間,居民未回家而減低傷亡。

阿肯色州災情嚴重,當局宣布進入緊急狀態,已經加緊清理瓦礫和倒塌的樹木。

除了阿肯色州,伊利諾、印第安納,田納西等州份都有與風災相關的死亡個案。

