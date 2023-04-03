【灣區新聞】灣區有商店屢遭爆竊 保險公司拒做生意

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很多商店對盜竊事件已經司空見慣，但現在店主還發現，保險公司還可能拒絕做他們的生意。

位於奧克蘭的Everett and Jones BBQ餐館，玻璃窗已經換過，被撬開的鎖頭也重新安裝，但是店主Dorcia White說，開業的信心已經消失。

餐館上星期連續在週一和週二兩天被破門爆竊，閉路電視拍到，盜賊在頭一天打不開保險箱，第二天回來，用更加有力的工具下手，終於打開，並拿走裡面的現金。

店主表示，兩天共損失15,000元。

但是店主說，因為可能必須交付更高的保費，甚至被保險公司拒保，所以和保險經紀人討論之後，決定不會向保險公司索賠。

不遠的Awaken咖啡店則表示，保險公司在他們被屢次盜竊之後，拒絕再做他們的生意，所以現在找了三間小的保險公司，來保護自己。

KPIX台記者在採訪新聞的過程中，轎車的車窗也被砸破，車廂被打開，警車只在一個街口外。

奧克蘭警方公佈的數據顯示，商業盜竊在今年頭五個星期有132起，和去年同時期一樣，和前一年的45起相比大幅度上升。

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