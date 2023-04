【灣區新聞】灣區有商店屢遭爆竊 保險公司拒做生意

【KTSF】

很多商店對盜竊事件已經司空見慣,但現在店主還發現,保險公司還可能拒絕做他們的生意。

位於奧克蘭的Everett and Jones BBQ餐館,玻璃窗已經換過,被撬開的鎖頭也重新安裝,但是店主Dorcia White說,開業的信心已經消失。

餐館上星期連續在週一和週二兩天被破門爆竊,閉路電視拍到,盜賊在頭一天打不開保險箱,第二天回來,用更加有力的工具下手,終於打開,並拿走裡面的現金。

店主表示,兩天共損失15,000元。

但是店主說,因為可能必須交付更高的保費,甚至被保險公司拒保,所以和保險經紀人討論之後,決定不會向保險公司索賠。

不遠的Awaken咖啡店則表示,保險公司在他們被屢次盜竊之後,拒絕再做他們的生意,所以現在找了三間小的保險公司,來保護自己。

KPIX台記者在採訪新聞的過程中,轎車的車窗也被砸破,車廂被打開,警車只在一個街口外。

奧克蘭警方公佈的數據顯示,商業盜竊在今年頭五個星期有132起,和去年同時期一樣,和前一年的45起相比大幅度上升。

