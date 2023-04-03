【灣區新聞】舊金山擴大買車票回家計劃 助更多無家者回到家人身邊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）為了幫助一些無家可歸人士回到家人身邊，目前也擴大幫他們買車票回家的計劃。

市長辦公室發表聲明表示，名為Homeward Bound的計劃，目前是由無家可歸與住屋協調部門管轄，但是經常接觸無家可歸人士的是人民服務部HSA（Human Service Agency），該機構經常轉介無家可歸人士到無家可歸與住屋協調部門，幫助他們買車票回家，在擴大的計劃下，少了一步，更快能夠幫助這群有家人在其他地方的無家可歸人士。

從4月10日開始，這項計劃獲得簡化，讓HSA專員能夠直接幫無家可歸人士買車票，甚至是同一天的車票，並幫助他們到Salesforce大樓的樞紐站，要是不能當天送離，也可以為他們提供一天的住宿，和隔天到車站的車程。

這項計劃自從2005年，幫助了11,000人離開舊金山，回到家人身邊，而市府平均用在每個人的花費是180元。

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