【灣區新聞】舊金山擴大買車票回家計劃 助更多無家者回到家人身邊（視頻）

舊金山(三藩市)為了幫助一些無家可歸人士回到家人身邊,目前也擴大幫他們買車票回家的計劃。

市長辦公室發表聲明表示,名為Homeward Bound的計劃,目前是由無家可歸與住屋協調部門管轄,但是經常接觸無家可歸人士的是人民服務部HSA(Human Service Agency),該機構經常轉介無家可歸人士到無家可歸與住屋協調部門,幫助他們買車票回家,在擴大的計劃下,少了一步,更快能夠幫助這群有家人在其他地方的無家可歸人士。

從4月10日開始,這項計劃獲得簡化,讓HSA專員能夠直接幫無家可歸人士買車票,甚至是同一天的車票,並幫助他們到Salesforce大樓的樞紐站,要是不能當天送離,也可以為他們提供一天的住宿,和隔天到車站的車程。

這項計劃自從2005年,幫助了11,000人離開舊金山,回到家人身邊,而市府平均用在每個人的花費是180元。

