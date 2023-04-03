【灣區新聞】東灣Santa Rita監獄常有囚犯死亡 有民眾抗議示威

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東灣Dublin市的Alameda縣監獄Santa Rita監獄，因為發生許多囚禁人士死亡事件，目前處於聯邦監督中，這個週末有民眾到監獄外示威，要人們持續關注這問題。

自2014年以來，有至少66人在Santa Rita監獄死亡，示威人士要當局調查和在囚禁人士的精神健康項目上投入5千萬元，並要當局停止因為當事人的精神或毒癮問題，而將他們囚禁，有執法人員也同意這看法。

社區權益人士Kimberly Graves表示，政府可以提供更多的醫院，來供應更多住院治療的設施，這將能夠讓社區自行解決社區人士中的精神問題，而不需要警方介入。

Alameda縣警辦公室的警長Tya Modeste也說，願意見到有一些項目，能夠將和精神問題有關的個案，從警方一般的職務中挪走，而目前已經逐漸開始這些轉移項目。

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