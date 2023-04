【灣區新聞】東灣Santa Rita監獄常有囚犯死亡 有民眾抗議示威

【KTSF】

東灣Dublin市的Alameda縣監獄Santa Rita監獄,因為發生許多囚禁人士死亡事件,目前處於聯邦監督中,這個週末有民眾到監獄外示威,要人們持續關注這問題。

自2014年以來,有至少66人在Santa Rita監獄死亡,示威人士要當局調查和在囚禁人士的精神健康項目上投入5千萬元,並要當局停止因為當事人的精神或毒癮問題,而將他們囚禁,有執法人員也同意這看法。

社區權益人士Kimberly Graves表示,政府可以提供更多的醫院,來供應更多住院治療的設施,這將能夠讓社區自行解決社區人士中的精神問題,而不需要警方介入。

Alameda縣警辦公室的警長Tya Modeste也說,願意見到有一些項目,能夠將和精神問題有關的個案,從警方一般的職務中挪走,而目前已經逐漸開始這些轉移項目。

