【灣區新聞】聖荷西市中心一幢兩層建築將改建為長者公寓（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

聖荷西市中心一棟歷史悠久的兩層建築,將被改建為一座供數百名長者使用的高層公寓。

聖荷西市議會週二一致批准計劃,將位於19 N. Second街的Realty Building拆除,它於2001年成為城市的歷史地標,拆除後會保留門面和部份屋頂。

城市報告指出,將會建成的220套公寓,計劃以低於市場的價格出租,並將保留給55歲及以上的人士,大約25套公寓以某個價位保留給收入達Santa Clara縣地區中位數收入60%的居民,即是說個人年收入大約7.1萬,其餘公寓就會訂出一個可負擔價格給收入超過該地區收入中位數120%的人士,即是說年收入14.1萬的個人。

現時該大樓內有一間墨西哥菜餐廳,開發商暫無明確搬遷計劃提供給目前大樓內的租戶,當地第3區議員Omar Torres表示,他將努力跟開發商和現有企業租戶協調一項援助計劃,租戶將在施工開始時被迫搬遷。

他表示,對大樓業主和開發商沒有與租戶溝通有關大樓重建計劃,他感到失望,而該墨西哥菜餐廳老闆較早前向傳媒透露,他們在市政府在隔壁的窗戶上張貼告示時才知道這些計劃,而業主先前並通知他有關的計劃。

該項目的建築師表示,項目可能在大約18個月到兩年內破土動工,而一旦開工,建築工程將需要大約兩年半才能完成。

而開發公司的負責人表示,他們將為當前的租戶提供某種形式的搬遷援助。

