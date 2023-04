【KTSF娛樂】陳健安新歌《繼續繼續》 歌詞鼓勵面對人生考驗 走出低潮

「唱作歌手」陳健安(On仔)與樂隊R.O.O.T 早前於西九文化區首屆流行音樂節crossover 演出,雖然下著毛毛雨,但無減歌迷熱情,全場高舉手機電筒燈,一片星海,非常美麗。

他們除了合唱和互唱對方的作品,On仔還帶來全新派作歌《繼續繼續》,這歌是他作曲、並與賴映彤聯手監製,Oscar填詞。音樂會上,On仔邀請R.O.O.T成員蘇道哲以鋼琴伴奏演出,其他樂隊成員化身小歌迷與觀眾一齊揮動手機燈,非常陶醉。之後on仔表示這歌是一首打氣歌,獲不少歌迷私訊他表示支持和感謝,他說:「佢哋話首歌畀咗好多鼓勵,佢哋面對緊考試、親人嘅離世等等,覺得聽完嗰首歌好有動力。」他坦言之前曾經失聲,那時候是人生低潮。

完騷後,On仔個人平台解說新歌:「人們常說天堂在人間,地獄也在人間,也許根本死後的世界也可以在人間。每個人的內在生命也可以死很多次,然後在不同的經歷之間交疊不斷再生;既然如此,請不要害怕生命的冒險,一次又一次『死亡』,會令你成為更有層次的人。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。