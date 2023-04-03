【KTSF娛樂】陳健安新歌《繼續繼續》 歌詞鼓勵面對人生考驗 走出低潮

「唱作歌手」陳健安（On仔）與樂隊R.O.O.T 早前於西九文化區首屆流行音樂節crossover 演出，雖然下著毛毛雨，但無減歌迷熱情，全場高舉手機電筒燈，一片星海，非常美麗。

他們除了合唱和互唱對方的作品，On仔還帶來全新派作歌《繼續繼續》，這歌是他作曲、並與賴映彤聯手監製，Oscar填詞。音樂會上，On仔邀請R.O.O.T成員蘇道哲以鋼琴伴奏演出，其他樂隊成員化身小歌迷與觀眾一齊揮動手機燈，非常陶醉。之後on仔表示這歌是一首打氣歌，獲不少歌迷私訊他表示支持和感謝，他說：「佢哋話首歌畀咗好多鼓勵，佢哋面對緊考試、親人嘅離世等等，覺得聽完嗰首歌好有動力。」他坦言之前曾經失聲，那時候是人生低潮。

完騷後，On仔個人平台解說新歌：「人們常說天堂在人間，地獄也在人間，也許根本死後的世界也可以在人間。每個人的內在生命也可以死很多次，然後在不同的經歷之間交疊不斷再生；既然如此，請不要害怕生命的冒險，一次又一次『死亡』，會令你成為更有層次的人。」

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