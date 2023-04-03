【灣區新聞】兩兄弟去年到奧克蘭參加生日派對被槍殺 警拘兩疑兇

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在去年10月，東灣柏克萊高中的兩兄弟，在東灣奧克蘭（屋崙）參加生日派對時被槍殺，奧克蘭警方拘捕涉案的槍手。

警方表示，殺害15歲Angel Soleto，和17歲Jazy Soleto兩兄弟的槍手，在上星期二被捕，但未有提供更多消息。

兩人是柏克萊高中的學生，去年10月1日，在奧克蘭一間Airbnb短租屋參加一場生日派對，之後有蒙面槍手入到屋內開槍，造成兩兄弟死亡，及另外兩人受傷。

當時屋內大部分的年青人，都是柏克萊高中的學生，兩兄弟的另一名13歲弟弟亦有在場，但就沒有受傷。

時任奧克蘭警察局長Leronne Armstrong表示，相信案件是源於學生之間在學校發生爭執有關。

兩名死者一共六兄弟姐妹由單親母親撫養，家人為他們設立的GoFundMe眾籌，收到捐款超過12萬元。

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