【灣區新聞】兩兄弟去年到奧克蘭參加生日派對被槍殺 警拘兩疑兇

【KTSF】

在去年10月,東灣柏克萊高中的兩兄弟,在東灣奧克蘭(屋崙)參加生日派對時被槍殺,奧克蘭警方拘捕涉案的槍手。

警方表示,殺害15歲Angel Soleto,和17歲Jazy Soleto兩兄弟的槍手,在上星期二被捕,但未有提供更多消息。

兩人是柏克萊高中的學生,去年10月1日,在奧克蘭一間Airbnb短租屋參加一場生日派對,之後有蒙面槍手入到屋內開槍,造成兩兄弟死亡,及另外兩人受傷。

當時屋內大部分的年青人,都是柏克萊高中的學生,兩兄弟的另一名13歲弟弟亦有在場,但就沒有受傷。

時任奧克蘭警察局長Leronne Armstrong表示,相信案件是源於學生之間在學校發生爭執有關。

兩名死者一共六兄弟姐妹由單親母親撫養,家人為他們設立的GoFundMe眾籌,收到捐款超過12萬元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。