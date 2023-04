【有線新聞】

美國全國廣播公司(NBC)報道,飛越領空的中國氣球能夠在敏感軍事地點收集情報。

報道引述多名華府官員指,中國能操控監視氣球飛越某些地點,將收集到的訊息實時傳回北京,這些情報主要來自電子訊號可以從武器系統中截取,或包括來自美軍基地人員的通訊,又指如果不是華府阻截氣球收發訊號,中國本來可以從敏感地點收集到更多情報。

中方多次強調事件是民用無人飛艇,因不可抗力誤入美國領空,批評美方擊落氣球是反應過度。

