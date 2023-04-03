【全國新聞】加州汽油價格高企 當局成立機構監督

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根據AAA的統計，美國汽油價格本週達到兩個月來最高，全國平均每加侖3.50元，但是在加州，每加侖賣4.82元，比全國平均高出超過1.30元，州長紐森表示，油公司是繼大自然之後，全世界最大的一股勢力，但是這個星期，紐森簽署法例，讓加州監管機構在油公司賺過多的錢的時候，可以對這些公司開罰。

Olivera為送餐服務公司Doordash工作，他的收入隨著汽油價格升落而會改變，要是油價上升，他的油錢就會更高，但是送餐得到的費用沒有改變，所以取得的淨收入自然減少。

為了幫助加州居民不付冤枉錢，加州議會立法設立一個委員會，來調查汽油工業。

柏克萊加大的Haas能源研究所的Severin Borenstein教授表示，加州居民平均比其他國人，平均每加侖多付0.40元的油錢，他稱這為神秘稅，因為背後沒有原因。

成立監督委員會縱然需要1到2千萬，Borenstein認為，這和神秘稅無法相比，他表示加州居民每年付出40到60億的神秘稅。

直到研究出神秘稅背後的真相之前，像Vyney這樣的送餐司機，能夠做的就是找省油錢的方法，例如開油電混合動力車。

州長紐森將委派一人來主導監督委員會的工作，預計將在明年開始工作。

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