【全國新聞】加州汽油價格高企 當局成立機構監督

根據AAA的統計,美國汽油價格本週達到兩個月來最高,全國平均每加侖3.50元,但是在加州,每加侖賣4.82元,比全國平均高出超過1.30元,州長紐森表示,油公司是繼大自然之後,全世界最大的一股勢力,但是這個星期,紐森簽署法例,讓加州監管機構在油公司賺過多的錢的時候,可以對這些公司開罰。

Olivera為送餐服務公司Doordash工作,他的收入隨著汽油價格升落而會改變,要是油價上升,他的油錢就會更高,但是送餐得到的費用沒有改變,所以取得的淨收入自然減少。

為了幫助加州居民不付冤枉錢,加州議會立法設立一個委員會,來調查汽油工業。

柏克萊加大的Haas能源研究所的Severin Borenstein教授表示,加州居民平均比其他國人,平均每加侖多付0.40元的油錢,他稱這為神秘稅,因為背後沒有原因。

成立監督委員會縱然需要1到2千萬,Borenstein認為,這和神秘稅無法相比,他表示加州居民每年付出40到60億的神秘稅。

直到研究出神秘稅背後的真相之前,像Vyney這樣的送餐司機,能夠做的就是找省油錢的方法,例如開油電混合動力車。

州長紐森將委派一人來主導監督委員會的工作,預計將在明年開始工作。

