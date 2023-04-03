【灣區新聞】更多上班族遙距工作但沒舒緩灣區交通 原因成謎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的開車人士，每年平均花97小時在交通上，疫情放緩之後，也有越多的人重新回到馬路上，但是隨著越多上班族遙距工作，灣區的交通並沒有放緩，確實原因現在也成了一個謎。

市中心的上班族少了，灣區捷運（BART）的乘客和疫情前的三年前相比跌了六成，乘客沒有回來，但是現在的問題是，為什麼灣區的高速公路重新塞得滿滿？

灣區最經常有阻塞的高速公路之一就是海灣大橋，The Mercury News的報導指出，數據顯示，和2019年相比，海灣大橋的交通量下跌了10%，但是上午的通勤時間，從奧克蘭往舊金山方向，出現更加嚴重的阻塞，車速較四年前慢了32%。

但是往東灣的下午通勤則較為輕鬆，車速上升了34%。

交通研究公司INRIX的報告指出，灣區的交通阻塞，已經在去年回到疫情前的水平，開車人士平均每年97小時在車上，但是報告也發現，城市中的阻塞偏低，是高速公路的阻塞惡化了。

令到研究人員不解的是，除了有更多的人遙距上班，灣區也見到了歷來最高的汽油價格，和近年增加的過橋費，這些似乎會令人少開車的因素都發揮不了作用。

INRIX的報告指出，交通還會更糟，道路的供應跟不上需求。

但是這種交通問題，也突顯了白領和藍領族的分歧，白領族只需要到市場買食物和上健身房，不會經歷城市中的交通阻塞，但是許多必須通勤的工作人士，如水管工人、護士、教師等，卻被迫回到阻塞的公路上。

UCLA一個城市規劃教授指出，很多人以為遙距上班會讓交通改善，所以有回到路上開車的誘惑，所以導致更多人回到路上。

要如何改善交通，有學者建議，鼓勵更多的人養成共同乘車的習慣，而都會運輸委員會目前也在研究，收過路費和進入城市的收費，但是最快落實也會是在2035年。

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