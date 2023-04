【灣區新聞】更多上班族遙距工作但沒舒緩灣區交通 原因成謎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的開車人士,每年平均花97小時在交通上,疫情放緩之後,也有越多的人重新回到馬路上,但是隨著越多上班族遙距工作,灣區的交通並沒有放緩,確實原因現在也成了一個謎。

市中心的上班族少了,灣區捷運(BART)的乘客和疫情前的三年前相比跌了六成,乘客沒有回來,但是現在的問題是,為什麼灣區的高速公路重新塞得滿滿?

灣區最經常有阻塞的高速公路之一就是海灣大橋,The Mercury News的報導指出,數據顯示,和2019年相比,海灣大橋的交通量下跌了10%,但是上午的通勤時間,從奧克蘭往舊金山方向,出現更加嚴重的阻塞,車速較四年前慢了32%。

但是往東灣的下午通勤則較為輕鬆,車速上升了34%。

交通研究公司INRIX的報告指出,灣區的交通阻塞,已經在去年回到疫情前的水平,開車人士平均每年97小時在車上,但是報告也發現,城市中的阻塞偏低,是高速公路的阻塞惡化了。

令到研究人員不解的是,除了有更多的人遙距上班,灣區也見到了歷來最高的汽油價格,和近年增加的過橋費,這些似乎會令人少開車的因素都發揮不了作用。

INRIX的報告指出,交通還會更糟,道路的供應跟不上需求。

但是這種交通問題,也突顯了白領和藍領族的分歧,白領族只需要到市場買食物和上健身房,不會經歷城市中的交通阻塞,但是許多必須通勤的工作人士,如水管工人、護士、教師等,卻被迫回到阻塞的公路上。

UCLA一個城市規劃教授指出,很多人以為遙距上班會讓交通改善,所以有回到路上開車的誘惑,所以導致更多人回到路上。

要如何改善交通,有學者建議,鼓勵更多的人養成共同乘車的習慣,而都會運輸委員會目前也在研究,收過路費和進入城市的收費,但是最快落實也會是在2035年。

