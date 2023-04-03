電影《風再起時》導演，演員接受本台專訪 (粵)

【KTSF 尹晉豪報導】

由兩大影帝郭富城、梁朝偉領銜主演的香港電影《風再起時》，即將在灣區上映，導演翁子光表示希望電影可以令大家懷緬昔日的香港。

香港電影《風再起時》將會在北美上映，這部電影成為第46屆香港國際電影節開幕禮獻，同時亦代表香港角逐第95屆奧斯卡金像獎的最佳國際影片。

電影講述曾經叱吒警壇的「四大探長」，由郭富城、梁朝偉、譚耀文、周文健扮演，在港英政府為成立廉政公署前的香港社會所經歷的動盪起伏、時代交替。

導演和編劇翁子光表示電影的原名是叫做《全球通緝令》，但後來在拍攝過程中決定改名。

翁子光：「在拍攝過程中，我們這電影其實十分言情，是在說那個年代，不可以以一個通緝令就，作為電影的主題

我記起那時我們拍戲那地方，即是廣東，佛山，開平一帶，經常有一陣陣的風，它又不像中國北方地方那麼大風

又不像香港一樣長期微風，除了颱風外，那些風經常變化，我初時想用風，意象的東西去講述這電影，就是講述他們的人生和命運。」

關於電影名的部份，翁子光還透露了一些小故事。

翁子光：「我還記得當時自己，在口諗(風再起時)，看到梁朝偉坐著，看他表情好沉重和嚴肅，或他可能在想其他東西

我感覺他聽到這四個字是有感覺，是否令他想起張國榮，還是令他想起一些往事，我不清楚，所以我覺得這四個字是會令人有感覺。」

電影當中的歷史事件包括日軍侵華、雙十暴動、六七暴動到最後以警廉衝突和廉署成立，作為落幕

那不知道那一件歷史事件對他們感受最深呢？

翁子光：「當然我們從戰後開始說起，到70年代的警廉衝突，香港就變了一個新的香港，現在又是一個新香港

新的香港，其實會有很多不同心態出了來，例如我們說話，會不會像以前般那麼大膽，很多東西要小心

其實整個風再起時電影是，在說歷史的循環，如果你問我什麼事件是最深刻

六七暴動是挺深刻，市民上學會在地下見到土製炸彈，如果現在說過住的社會運動很嚴重，六七暴動是更危險，是隨時會死人的。」

電影初剪時片長六小時，但礙於篇幅有限和中國送審制度的限制，現時戲院的版本長約兩個半小時，演員周文健就有這樣的建議

周文健：「你之前說電影初剪，好像是6個鐘頭，我不知在那裡看到，不要那麼浪費，將來導演可不可以賣給網飛 (Netflix)，弄一個迷你劇集

一個小時6集的風再起時，觀眾們是十分想看到的，導演拍了那麼多，那麼有心機拍了那麼多，很多人看完電影版後，好想再看多一些。」

而他們兩個希望香港電影以新的技術和元素，將香港電影的情懷繼續下去

周文健：「我覺得現時年青一輩，真的幫助香港電影，去向越來越好，越來越結實，越來越進步，質素越來越多

不像以前只在乎質量，質素越來越少，現時就是靠這年青一輩去，繼續努力去拍多些，有質素的戲給全世界，不只是給香港人。」

《風再起時》將於3月24日在美國上映

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