電影《風再起時》導演，演員接受本台專訪 (粵)

【KTSF 尹晉豪報導】

由兩大影帝郭富城、梁朝偉領銜主演的香港電影《風再起時》,即將在灣區上映,導演翁子光表示希望電影可以令大家懷緬昔日的香港。

香港電影《風再起時》將會在北美上映,這部電影成為第46屆香港國際電影節開幕禮獻,同時亦代表香港角逐第95屆奧斯卡金像獎的最佳國際影片。

電影講述曾經叱吒警壇的「四大探長」,由郭富城、梁朝偉、譚耀文、周文健扮演,在港英政府為成立廉政公署前的香港社會所經歷的動盪起伏、時代交替。

導演和編劇翁子光表示電影的原名是叫做《全球通緝令》,但後來在拍攝過程中決定改名。

翁子光:「在拍攝過程中,我們這電影其實十分言情,是在說那個年代,不可以以一個通緝令就,作為電影的主題

我記起那時我們拍戲那地方,即是廣東,佛山,開平一帶,經常有一陣陣的風,它又不像中國北方地方那麼大風

又不像香港一樣長期微風,除了颱風外,那些風經常變化,我初時想用風,意象的東西去講述這電影,就是講述他們的人生和命運。」

關於電影名的部份,翁子光還透露了一些小故事。

翁子光:「我還記得當時自己,在口諗(風再起時),看到梁朝偉坐著,看他表情好沉重和嚴肅,或他可能在想其他東西

我感覺他聽到這四個字是有感覺,是否令他想起張國榮,還是令他想起一些往事,我不清楚,所以我覺得這四個字是會令人有感覺。」

電影當中的歷史事件包括日軍侵華、雙十暴動、六七暴動到最後以警廉衝突和廉署成立,作為落幕

那不知道那一件歷史事件對他們感受最深呢?

翁子光:「當然我們從戰後開始說起,到70年代的警廉衝突,香港就變了一個新的香港,現在又是一個新香港

新的香港,其實會有很多不同心態出了來,例如我們說話,會不會像以前般那麼大膽,很多東西要小心

其實整個風再起時電影是,在說歷史的循環,如果你問我什麼事件是最深刻

六七暴動是挺深刻,市民上學會在地下見到土製炸彈,如果現在說過住的社會運動很嚴重,六七暴動是更危險,是隨時會死人的。」

電影初剪時片長六小時,但礙於篇幅有限和中國送審制度的限制,現時戲院的版本長約兩個半小時,演員周文健就有這樣的建議

周文健:「你之前說電影初剪,好像是6個鐘頭,我不知在那裡看到,不要那麼浪費,將來導演可不可以賣給網飛 (Netflix),弄一個迷你劇集

一個小時6集的風再起時,觀眾們是十分想看到的,導演拍了那麼多,那麼有心機拍了那麼多,很多人看完電影版後,好想再看多一些。」

而他們兩個希望香港電影以新的技術和元素,將香港電影的情懷繼續下去

周文健:「我覺得現時年青一輩,真的幫助香港電影,去向越來越好,越來越結實,越來越進步,質素越來越多

不像以前只在乎質量,質素越來越少,現時就是靠這年青一輩去,繼續努力去拍多些,有質素的戲給全世界,不只是給香港人。」

《風再起時》將於3月24日在美國上映

而訪問的完整版,請查閱本台網站

完整版:

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。