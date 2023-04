影評：《龍與地下城：盗贼荣耀》到幻想世界中探險

https://youtu.be/dLVjogq4nqo

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

根據幻想遊戲改編的影片,敘述一群冒險者,如何計劃一場驚天盜竊。

話說在一個中世紀的幻想國度中,一個盜賊Edgin 原本要洗手不干。但為了要被殺的妻子回生,也就接下一次盜竊任務。過程中,要偷到手的回生物不但被紅巫師搶走。自己和有超級力量的好友Holga,也被捕而遭到囚禁。

兩人後來破獄,要找來一組人,救出Edgin 的幼女,並阻止紅巫師用回生物,來建立一隻殭屍軍隊。這群人包括一個年輕巫師、武士和魔術師。過程中,也經歷許多怪獸攻擊,最終必須靠所有人的共同合作,來拯救世界。

這是根據上世紀七、八十年代盛行的幻想遊戲《Dungeons & Dragons》改編。在電子遊戲和社交媒體充斥的年代,年輕人逐漸失去玩這遊戲的興趣。但在疫情期間,重新找到遊戲迷。但是沒有玩過這遊戲的人,也還可以跟著這群人物,突破重圍來完成任務。

劇本給主人翁,一個偷竊的理由。還有大夥在路上,如何跌倒之後爬起來,學習怎樣克服自己的障礙。打鬥鏡頭一般,但是特效製造出來的怪物,造型有趣、帶原創性。

而影片最成功的,就是在選角方面。飾演兩個小偷的主角Chris Pine 和Michelle Rodriguez,魅力、默契十足。劇本的幽默,也從這群主要人物中,叫觀眾放鬆、發笑,直到大家為他們打氣、並達到目標為止。

《龍與地下城:盗贼荣耀 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves》是到電影院放鬆娛樂的好機會。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:www.dungeonsanddragons.movie

