【灣區新聞】送貨司機告Weee!長期違反加州勞工法（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

美國盛富德律師事務所代表送貨司機,在Alameda縣高等法院向Weee!公司提出訴訟,指控Weee!長期違反加州勞工法的相關規定。

美國盛富德律師事務所的勞動法律師團隊日前代表送貨司機,在Alameda縣高等法院向Weee! Logistics,以及Weee!公司發起訴訟,訴訟指Weee!長期違反加州勞工法的相關規定,並指Weee!涉嫌的法行為,包括非法剋扣司機小費、沒有為司機提供足夠的用餐時間,以及將許多司機歸類為獨立承包商。

原告人Sunny Song和Xiangyang Ji都是Weee!前送貨司機,律師指出Weee!長期以來一直拒絕向送貨司機提供應得的小費,和法律規定的用餐時間等,他們曾多次向管理層和人力資源部門提出質疑。

起訴內容還包括,公司沒有支付給送貨司機本應獲得1.5倍加班費,以及令員工身處危險的工作環境,例如沒有對司機提供處理乾冰相關的培訓,也從沒有向司機提供保護眼睛和雙手的工具,另外在疫情期間,沒有持續為司機們提供口罩。

律師還指出,Weee!向員工實施高壓的政策。

盛富德律師事務所鄭巧晶(Qiaojing Ella Zheng)律師說:「所以這些都是公司在違反員工健康和安全法規方面作出的違法行為,另外的話,公司實施高壓政策,禁止員工自己之間以及和外部的人討論工作情況和工作條件問題,然後如果有員工抗議,甚至跟外人討論,他們就會進行打擊報復。

有原告人亦因此遭到了解僱。

本台在網上的一些華人討論區發現事件其實早已有跡可尋,從2020年,有網民就發貼指Weee!是血汗工廠,指控Weee!壓榨司機和拖欠工資,本台就事件曾聯繫Weee!,但截稿前仍未有回覆。

