【香港新聞】美國發表報告指中國嚴重侵害港人自由 建議撤回香港某些特殊待遇

【KTSF 朱慧琪報導】

美國國務卿布林肯週五發布了《香港政策法》年度報告,指中國正在侵蝕香港的司法獨立繼續鎮壓公民社會,嚴重侵害香港人的自由與權利,因此國務院建議撤回美國一直給予香港的特殊待遇。

布林肯發推文指,中國正持續侵蝕香港的司法獨立,而司法獨立曾經是香港聲譽與成功的核心,週五公佈的本年度《香港政策法》,列出在香港仍在發生中,對公民社會、對媒體,以及對異議聲音的鎮壓。

國務卿是根據《香港政策法》,向國會提交的年度報告指出。

過去一年,中華人民共和國繼續拆除香港的高度自治,此舉違反《中英聯合聲明》,違反《香港基本法》,尤其是香港政府實施《國安法》,嚴重侵害香港人的自由與權利,當中包括任意拘押反對派政治人物、活躍分子及和平示威者,對他們提出基於政治動機的起訴,又押後舉行立法會選舉,又對司法獨立 對學術與新聞自由施加壓力,並實質禁止公眾示威。

報告涵蓋各個範疇,列出種種具體事項,檢討香港的司法獨立、法治、言論自由、新聞自由、互聯網自由、集會自由、結社、行動自由、教育與學術自由、宗教信仰自由、虛假訊息活動、美港交流、美港合作與協議、對在港美國公民的衝擊、剩餘的自治、出口管制。

此外,報告也交代了美國政府已採取的制裁行動,報告也提到香港在包括金融行動小組、亞太經濟合作組織APAC、國際奧委會及世貿組織等在內的多個國際組織享有單獨投票權,究竟受到中國多大的影響仍未清楚,但有報告已經指出,香港的代表幫北京推動中國的政治目標,比如阻止台灣有意義地參與世貿組織,反映香港在這些國際組織的自治性質的參與已經收到侵蝕。

針對以上所有的事項,國務卿依法向國會認證,不能再讓香港繼續獲得一直享有的1997年前的特殊地位待遇,國會在1992年基於《中英聯合聲明》的原則,訂立《香港政策法》,將香港同中國區隔開來,容許香港能繼續享有主權移交中國前的特殊地位待遇,前提是國務院必須每年向國會認證,是否值得給予香港這些特殊待遇。

而今年的報告,國務卿強調,會同國會以及全球的盟友夥伴合力支持香港人對抗中國的霸道的政策與行動,並根據3月16號更新的《香港自治法》,要24名中國與香港官員面對他們損害香港自治的後果。

