【全國新聞】特朗普被起訴欺詐 定下週二提堂

March 31, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約曼哈頓一個大陪審團，週四決定起訴前總統特朗普，指控他涉及30幾項欺詐，都是涉及選舉財務議題，特朗普的律師透露，曼哈頓地檢處起初要求特朗普在星期五投案，但他表示需要更多的時間，讓那些保護他的特勤人員做準備。

紐約一個大陪審團，週四聽取一名證人的供詞後，投票決定起訴特朗普後，曼哈頓地方檢察官Alivin Bragg隨即向特朗普發出提堂通知，美國史上首位被刑事起訴的前總統將於下星期二出庭，預料特朗普週一離開他位於佛羅里達州的海湖莊園前往紐約，在當局護送下，他會先拍攝提堂前的大頭照和打指紋，然後到法庭應訊。

而起訴書的內容仍然密封，標題只寫《紐約州人民反對特朗普》，消息指，大陪審團是指控特朗普涉及30幾項業務欺詐，都是涉及選舉財務議題。

但有關的調查就主要針對他涉嫌支付13萬元掩口費給色情片女星 Stormy Daniel，以免她在2016年大選期間，公開談論他們多年前一段桃色關係。

再次成為新聞焦點人物的Stormy接受英國媒體訪問時，並沒有她以前所講的「會上街跳舞」慶祝特朗普被起訴，她現在聽到消息反而覺得有些悲傷。

Daniels說：「我不知道，我還覺得有點懵，現在開始沉進來，但方式不對勁。」

她希望自己當時沒爆料，又認為這樣做很愚蠢，但最終再來一次她都會爆料，因為她認為做的對。

她的自傳揭露她自己在路易斯安那州渡過童年，沒人理會她，後來投身色情電影行業，從演員做到導演。

在2006年一次名人高爾夫球賽中，推銷自己的公司時認識特朗普，同特朗普發生關係，但特朗普就否認。

根據法庭文件，特朗普的私人律師Michael Cohen揭露，在2016年大選前幾天，「特朗普組織」的行政人員批准向Stormy支付13萬元，讓Stormy不公開談論同特朗普的關係，但Stormy早在2011年就開始爆料。

特朗普指，紐約地檢處藉這些事情，以選舉財務議題檢控他是政治迫害，目前仍有不少人支持他。

特朗普的競選工程透露，在起訴消息傳出後24小時內，籌募到超過400萬元支援特朗普的訴訟費，平均的捐款是34元，4分1的捐款人是首次捐款。

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