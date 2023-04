【全國新聞】特朗普被起訴欺詐 定下週二提堂

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約曼哈頓一個大陪審團,週四決定起訴前總統特朗普,指控他涉及30幾項欺詐,都是涉及選舉財務議題,特朗普的律師透露,曼哈頓地檢處起初要求特朗普在星期五投案,但他表示需要更多的時間,讓那些保護他的特勤人員做準備。

紐約一個大陪審團,週四聽取一名證人的供詞後,投票決定起訴特朗普後,曼哈頓地方檢察官Alivin Bragg隨即向特朗普發出提堂通知,美國史上首位被刑事起訴的前總統將於下星期二出庭,預料特朗普週一離開他位於佛羅里達州的海湖莊園前往紐約,在當局護送下,他會先拍攝提堂前的大頭照和打指紋,然後到法庭應訊。

而起訴書的內容仍然密封,標題只寫《紐約州人民反對特朗普》,消息指,大陪審團是指控特朗普涉及30幾項業務欺詐,都是涉及選舉財務議題。

但有關的調查就主要針對他涉嫌支付13萬元掩口費給色情片女星 Stormy Daniel,以免她在2016年大選期間,公開談論他們多年前一段桃色關係。

再次成為新聞焦點人物的Stormy接受英國媒體訪問時,並沒有她以前所講的「會上街跳舞」慶祝特朗普被起訴,她現在聽到消息反而覺得有些悲傷。

Daniels說:「我不知道,我還覺得有點懵,現在開始沉進來,但方式不對勁。」

她希望自己當時沒爆料,又認為這樣做很愚蠢,但最終再來一次她都會爆料,因為她認為做的對。

她的自傳揭露她自己在路易斯安那州渡過童年,沒人理會她,後來投身色情電影行業,從演員做到導演。

在2006年一次名人高爾夫球賽中,推銷自己的公司時認識特朗普,同特朗普發生關係,但特朗普就否認。

根據法庭文件,特朗普的私人律師Michael Cohen揭露,在2016年大選前幾天,「特朗普組織」的行政人員批准向Stormy支付13萬元,讓Stormy不公開談論同特朗普的關係,但Stormy早在2011年就開始爆料。

特朗普指,紐約地檢處藉這些事情,以選舉財務議題檢控他是政治迫害,目前仍有不少人支持他。

特朗普的競選工程透露,在起訴消息傳出後24小時內,籌募到超過400萬元支援特朗普的訴訟費,平均的捐款是34元,4分1的捐款人是首次捐款。

