【灣區新聞】前舊金山市參事謝國翔月初逝世 親友舉行追思會（視頻）

前舊金山(三藩市)市參事謝國翔(Tom Hsieh)月初逝世,週四舉行追思會,親友憶述謝國翔永遠將家庭放在第一位,還有他對舊金山的種種貢獻。

追思會週四在Daly City Lake Merced高爾夫球俱樂部舉行,家屬說,謝國翔生前在這裡參加過不少哥爾夫球賽。

追思會會場座無虛席,除了好友,還有不少官員出席,包括舊金山市長、州參議員威善高一眾市參事等。

1931年在中國北京出生的謝國翔,20歲移民美國後從政,1986至1997年間出任舊金山市參事,不單是市內歷來第一位全市公職選舉中勝出的華裔,也是亞裔在美國參政的先鋒。

他的長子Franklin說,謝國翔是個有原則和有誠信的人,亦非常佩服他離世前12年,對抗多發性骨髓瘤的勇氣,又提起自己兒時和爸爸之間的回憶。

Franklin說:「我的爸爸和社區中其他父親不同,他工作忙碌、經常要公幹,但有一個週末我們去了露營,我們一起玩、在戶外煮食、睡在碌架床,就像其他的父子一樣。」

最小的兒子Tom提到,爸爸曾答應他成為童軍最高級的一天,就會為他買車,其他人一般都要17、18歲才能達到最高級,結果他16歲就做到,而爸爸亦兌現了承諾。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Annie Chung),感激謝國翔為華埠的貢獻,特別是他協助興建的建民中心。

鍾月娟說:「世人永遠會記得他是個先驅者,和事事考慮周到的領導者,他總是如此正面從沒講人壞話。」

謝國翔其中一個政績,是曾設計和建造一千多個住宅單位,他在本月5日安詳離世,享年91歲,遺下結婚63年的妻子、三個兒子和五個孫。

神父Eddie Reese說:「謝國翔永不會完全離開,那些愛過他和他所愛過的人,願他的回憶為我們帶來祝福,阿門。」

