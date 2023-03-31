【灣區新聞】前舊金山市參事謝國翔月初逝世 親友舉行追思會（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

前舊金山（三藩市）市參事謝國翔（Tom Hsieh）月初逝世，週四舉行追思會，親友憶述謝國翔永遠將家庭放在第一位，還有他對舊金山的種種貢獻。

追思會週四在Daly City Lake Merced高爾夫球俱樂部舉行，家屬說，謝國翔生前在這裡參加過不少哥爾夫球賽。

追思會會場座無虛席，除了好友，還有不少官員出席，包括舊金山市長、州參議員威善高一眾市參事等。

1931年在中國北京出生的謝國翔，20歲移民美國後從政，1986至1997年間出任舊金山市參事，不單是市內歷來第一位全市公職選舉中勝出的華裔，也是亞裔在美國參政的先鋒。

他的長子Franklin說，謝國翔是個有原則和有誠信的人，亦非常佩服他離世前12年，對抗多發性骨髓瘤的勇氣，又提起自己兒時和爸爸之間的回憶。

Franklin說：「我的爸爸和社區中其他父親不同，他工作忙碌、經常要公幹，但有一個週末我們去了露營，我們一起玩、在戶外煮食、睡在碌架床，就像其他的父子一樣。」

最小的兒子Tom提到，爸爸曾答應他成為童軍最高級的一天，就會為他買車，其他人一般都要17、18歲才能達到最高級，結果他16歲就做到，而爸爸亦兌現了承諾。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Annie Chung），感激謝國翔為華埠的貢獻，特別是他協助興建的建民中心。

鍾月娟說：「世人永遠會記得他是個先驅者，和事事考慮周到的領導者，他總是如此正面從沒講人壞話。」

謝國翔其中一個政績，是曾設計和建造一千多個住宅單位，他在本月5日安詳離世，享年91歲，遺下結婚63年的妻子、三個兒子和五個孫。

神父Eddie Reese說：「謝國翔永不會完全離開，那些愛過他和他所愛過的人，願他的回憶為我們帶來祝福，阿門。」

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