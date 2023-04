【KTSF】

舊金山(三藩市)市中心的主要道路Van Ness Avenue,週四晚間發生槍擊事件,一名31歲男子中槍。

事件發生在Van Ness Avenue靠近Willow Alley的路段,警方表示,31歲的拉美裔男子,在晚上11點半被子彈擊中,送院醫治,沒有生命危險。

警方沒有透露事件的具體發生細節,有任何消息的民眾可以聯絡警方。

