【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區發生持械搶劫案,匪徒搶劫一個母親,當時她帶著兩個幼童,匪徒搶走女事主攜帶的尿片袋,警方最後拘捕了疑犯。

警方資料顯示,32歲白人女事主上星期五下午5點幾,在Lake街夾26 Ave泊好車,帶著兩個年幼女兒下車後,匪徒拿著槍指著女事主,要她交出銀包。

女事主表示,沒有帶銀包,於是匪徒搶走她拿著的嬰兒尿片袋,然後乘坐一輛接應的汽車逃走。

尿片袋裡面有女事主的手機,警方透過手機,掌握了匪徒汽車的行蹤,在Golden Gate Ave夾Jones街截停汽車,兩個匪徒下車逃跑。

警方最後拘捕了涉嫌搶劫的疑犯,並搜獲一支上了子彈的槍械,疑犯是一名57歲非洲裔男人,他目前被扣押在舊金山縣監獄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。