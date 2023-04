【灣區新聞】聖荷西發生致命車禍司機逃逸 死者是華裔婦女

【KTSF 尹晉豪報導】

本台日前報導過,聖荷西在上週末發生致命車禍,司機不顧而去的案件,被車撞死的行人,證實是一名華裔婦女。

聖荷西市議員Pam Foley證實,車禍死者是Limin Cao,據警方表示,在上週日26日下午6點50分左右,Limin Cao和女兒帶同寵物狗,近Leigh Ave的Blossom Hill路行人過路線,過馬路時被車撞倒,Limin Cao和狗隻當場證實死亡,而她的女兒就被送院。

警方表示,肇事司機事後開車逃離現場,當局最終在週一確定,疑犯是27歲的Santa Clara女子Silvia Solorio,她涉嫌駕車過失殺人罪和肇事後不顧而去的重罪而被捕。

Pam Foley向死者家屬表示哀悼,並感謝警方迅速拘捕疑犯,她亦正與市政府合作,評估事發路段的安全改進措施。

Limin Cao的兒子Joshua Fang在GoFundMe平台發起眾籌,籌集母親的葬禮費用,以及其外祖父母前來美國的費用。

截至週五下午,已經籌集到了超過84,500美元,Joshua Fang在籌款頁面上表示,在一瞬間,他的姐妹和他失去了母親,其父親失去了他一生的摯愛,他們的生活永遠地改變了。

網址:https://www.gofundme.com/f/memory-of-limin-cao

