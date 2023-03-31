【灣區新聞】聖荷西發生致命車禍司機逃逸 死者是華裔婦女

【KTSF 尹晉豪報導】

本台日前報導過，聖荷西在上週末發生致命車禍，司機不顧而去的案件，被車撞死的行人，證實是一名華裔婦女。

聖荷西市議員Pam Foley證實，車禍死者是Limin Cao，據警方表示，在上週日26日下午6點50分左右，Limin Cao和女兒帶同寵物狗，近Leigh Ave的Blossom Hill路行人過路線，過馬路時被車撞倒，Limin Cao和狗隻當場證實死亡，而她的女兒就被送院。

警方表示，肇事司機事後開車逃離現場，當局最終在週一確定，疑犯是27歲的Santa Clara女子Silvia Solorio，她涉嫌駕車過失殺人罪和肇事後不顧而去的重罪而被捕。

Pam Foley向死者家屬表示哀悼，並感謝警方迅速拘捕疑犯，她亦正與市政府合作，評估事發路段的安全改進措施。

Limin Cao的兒子Joshua Fang在GoFundMe平台發起眾籌，籌集母親的葬禮費用，以及其外祖父母前來美國的費用。

截至週五下午，已經籌集到了超過84,500美元，Joshua Fang在籌款頁面上表示，在一瞬間，他的姐妹和他失去了母親，其父親失去了他一生的摯愛，他們的生活永遠地改變了。

網址：https://www.gofundme.com/f/memory-of-limin-cao

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