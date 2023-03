【KTSF】

南灣Milpitas兩間向中國出口豪華汽車的出口商,涉嫌向國稅局隱瞞收入,被聯邦司法部起訴,公司老闆週四承認控罪。

聯邦司法部指出,56歲的Jie Suo,是Milpitas兩間汽車出口商的老闆,根據認罪協議,Suo承認公司在2011至2017年間賺取超過1800萬。

她週四承認沒有誠實申報收入,並沒有向當局申報兩間公司的存在,在2013至2016年間,沒有繳交任何聯邦入息稅。

她承認總共欠國稅局接近100萬元,並妨礙探員調查。

她面臨的最高刑罰是3年監禁,並可能需要繳交高達25萬的罰款,並交回超過99萬元欠稅。

法官將於7月12日判刑。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。