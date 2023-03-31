【灣區新聞】數據指針對亞太裔社區的詐騙案正日益增加（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦貿易委員會會見舊金山（三藩市）社區領袖討論有關亞太裔社區的詐騙事件正日益增加。

根據聯邦貿易委員會的數據，欺詐事件在全國呈上升趨勢，僅去年財務損失已達到破紀錄的88億美元，近年網上情緣騙案、投資騙案，以及冒充中國公安檢察或法院的騙案等等，令到不少受害人損失慘重，有人更失去畢生積蓄。

舊金山市府律師邱信福指出，騙徒傾向對有色人種社區下手，而亞太裔社區特別容易受到傷害，原因是亞太裔受害人往往因感到尷尬而未有報案。

邱信福說：「這是個非常令人不安的趨勢，我將強調一個事實，許多受害人，他們通常是低收入者，英語可能不是他們的第一語言，而且很多時負擔不起受騙，即使一封電郵詐騙，都可能徹底摧毀受害者家庭的生活，在我們社區。」

消費者行動中文社區推廣經理張毓潔（Jamie Woo）說：「最主要是聯邦貿易委員會發覺，最近幾年很奇怪，在亞裔社區有那麼多的詐騙事件，詐騙案受害人不只是心靈，精神和金錢上都受很大的影響。」

聯邦貿易委員會定期在全國各地舉行這類型的會議，另外，邱信福指，他的辦公室已經建立一個網上舉報系統，方便民眾舉報商業詐騙，或投訴業主違規，網址是：http://sfcityattorney.org，按SERVICES和Report A Complaint。

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