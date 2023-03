【灣區新聞】數據指針對亞太裔社區的詐騙案正日益增加（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦貿易委員會會見舊金山(三藩市)社區領袖討論有關亞太裔社區的詐騙事件正日益增加。

根據聯邦貿易委員會的數據,欺詐事件在全國呈上升趨勢,僅去年財務損失已達到破紀錄的88億美元,近年網上情緣騙案、投資騙案,以及冒充中國公安檢察或法院的騙案等等,令到不少受害人損失慘重,有人更失去畢生積蓄。

舊金山市府律師邱信福指出,騙徒傾向對有色人種社區下手,而亞太裔社區特別容易受到傷害,原因是亞太裔受害人往往因感到尷尬而未有報案。

邱信福說:「這是個非常令人不安的趨勢,我將強調一個事實,許多受害人,他們通常是低收入者,英語可能不是他們的第一語言,而且很多時負擔不起受騙,即使一封電郵詐騙,都可能徹底摧毀受害者家庭的生活,在我們社區。」

消費者行動中文社區推廣經理張毓潔(Jamie Woo)說:「最主要是聯邦貿易委員會發覺,最近幾年很奇怪,在亞裔社區有那麼多的詐騙事件,詐騙案受害人不只是心靈,精神和金錢上都受很大的影響。」

聯邦貿易委員會定期在全國各地舉行這類型的會議,另外,邱信福指,他的辦公室已經建立一個網上舉報系統,方便民眾舉報商業詐騙,或投訴業主違規,網址是:http://sfcityattorney.org,按SERVICES和Report A Complaint。

