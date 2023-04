【灣區新聞】灣區有更多駕駛者因未付通行費和罰款導致債務激增

【KTSF 尹晉豪報導】

自從灣區取消了過橋的現金支付選擇,並增加公路上的收費快線之後,駕駛者因未付通行費和罰款導致債務激增。

The Mercury News的報導指出,去年6月,負責監管灣區七條大橋的灣區收費管理局表示,將會暫停超過55萬名司機的年度車輛登記,其中大部分登記將從今年7月開始暫停,這些汽車將不可以合法行駛。

有民眾表示,在過去的三年裡,沒有付過橋費和快速通道費遲繳交的費用再加上其他罰款,結果收到總共過萬美元的巨額賬單。

去年收費局以及監管快速車道的縣級機構作出回應,對年收入在聯邦貧困線200%或以下的人給予寬限,提供每月付款選項,以及將每次違規的最高罰款,從70元大幅降低至15元,但儘管如此,有倡導者表示,當局有令人困惑的規則,政策不透明,以及在沒有充分通知的情況下徵收巨額罰款。

如果大家想避免當局錯誤發出賬單和罰款,應該註冊FasTrak帳戶,並在車輛上安裝收費器。

對於沒有賬戶的人士,通知將發送到DMV存檔的地址,所以必須確定地址正確。

如果你DMV通知你因為欠繳費用和罰款,而要停止你的車輛登記,可以聯繫客戶服務,並要求提出抗議,當局有機會免除部分罰款。

而對於收入合格的人,灣區的一些法律援助服務可以幫助駕駛者。

