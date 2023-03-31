【灣區新聞】灣區有更多駕駛者因未付通行費和罰款導致債務激增

【KTSF 尹晉豪報導】

自從灣區取消了過橋的現金支付選擇，並增加公路上的收費快線之後，駕駛者因未付通行費和罰款導致債務激增。

The Mercury News的報導指出，去年6月，負責監管灣區七條大橋的灣區收費管理局表示，將會暫停超過55萬名司機的年度車輛登記，其中大部分登記將從今年7月開始暫停，這些汽車將不可以合法行駛。

有民眾表示，在過去的三年裡，沒有付過橋費和快速通道費遲繳交的費用再加上其他罰款，結果收到總共過萬美元的巨額賬單。

去年收費局以及監管快速車道的縣級機構作出回應，對年收入在聯邦貧困線200%或以下的人給予寬限，提供每月付款選項，以及將每次違規的最高罰款，從70元大幅降低至15元，但儘管如此，有倡導者表示，當局有令人困惑的規則，政策不透明，以及在沒有充分通知的情況下徵收巨額罰款。

如果大家想避免當局錯誤發出賬單和罰款，應該註冊FasTrak帳戶，並在車輛上安裝收費器。

對於沒有賬戶的人士，通知將發送到DMV存檔的地址，所以必須確定地址正確。

如果你DMV通知你因為欠繳費用和罰款，而要停止你的車輛登記，可以聯繫客戶服務，並要求提出抗議，當局有機會免除部分罰款。

而對於收入合格的人，灣區的一些法律援助服務可以幫助駕駛者。

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