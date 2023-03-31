【財經新聞】美國有史以來可能出現第一次財務違約（視頻）

March 31, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

美國正面臨有史以來可能出現的第一次財務違約，但解決國家債務上限問題的談判仍處於停滯狀態，原因是總統拜登和聯邦眾議長麥卡錫在這個議題上沒有共識。

民主黨籍的西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin，週三在《華爾街日報》發表專欄文章，呼籲拜登政府對美國債務上限立即採取行動。

Manchin寫道：「拜登政府下定決心追求意識形態，而不是正視債務和赤字，對我們國家構成的明顯而現實的危險。」

共和黨籍的奧克拉荷馬聯邦眾議員Kevin Hern也點出當前危機。

Hern說：「如果我們的收入增長，能夠與支出增長相匹配，我們就處於有利地位，但現在支出是收入的兩到三倍。」

白宮聲稱拜登總統已經有計劃幫助美國重建經濟。

白宮發言人Karine Jean Pierre說：「拜登已提出下個財政年度的預算，其中列出了他將如何在10年內將赤字削減3萬億元，這展現財政責任。」

白宮也反指，共和黨在提出批評之際，沒有展現實質作為。

Pierre說：「我們從眾議院共和黨人沒有看到任何作為，看到的、聽到的只是一個又一個的藉口。」

共和黨人則反嗆白宮。

佛羅里達州共和黨聯邦眾議員Byron Donalds說：「依我看來，拖拖拉拉的人，連腳都沒動的人是總統。」

拜登要求共和黨人提出他們的預算版本。

週三眾議院共和黨人提出500多項法案，在各個方面、對各個部門削減經費開支，務求削減一萬億元的預算。

眾議院預算委員會主席指出，提出一個具體的預算案，可能需要幾個月的時間，而當務之急是在7月之前提高聯邦債務上限，以免美國出現後果嚴重的債務違約。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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