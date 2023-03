【灣區新聞】舊金山洗衣店員工涉裝監控鏡頭偷拍女顧客更衣被捕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)的一家洗衣店一名員工,因涉嫌安裝監控鏡頭,偷拍女性顧客更衣而被拘捕,面對多項控罪,根據姓氏判斷,涉案的人應該是一名亞裔男性。

舊金山警方表示,逮捕了一名男子,指該男子利用時鐘放置監控鏡頭偷拍女性,在洗衣店試身室換衣服。

案發的地點位於Divisadero街1100號路段一間洗衣店,受害人在去年11月15日報案,她指於當天上午11時50分進入洗衣店,在衣服修改後,進入試身室試衣服時,注意到內有一個時鐘,疑似是監控鏡頭,於是前往警局報案,警方接報後,派出小組調查案件。

調查發現,除此這名女士之外,還有5名女士向警方報案,消息指所有的報案人都表示關注,該名男職員要求她們脫下需要修改的衣服,並關注她們被人錄影。

警方經過調查後於上週六,拘捕31歲舊金山居民Andrew Hong,警方搜查他的住宅,查獲了與案件相關的有力證據,並以6項侵犯隱私罪名將其逮捕。

本台曾聯繫該路段的洗衣店,他們表示無可奉告,目前警方仍在調查本案,呼籲在去年曾使用涉案洗衣店試身室,並有相關材料的民眾,同警方聯繫,電話是(415) 553-9225。

