【灣區新聞】舊金山洗衣店員工涉裝監控鏡頭偷拍女顧客更衣被捕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）的一家洗衣店一名員工，因涉嫌安裝監控鏡頭，偷拍女性顧客更衣而被拘捕，面對多項控罪，根據姓氏判斷，涉案的人應該是一名亞裔男性。

舊金山警方表示，逮捕了一名男子，指該男子利用時鐘放置監控鏡頭偷拍女性，在洗衣店試身室換衣服。

案發的地點位於Divisadero街1100號路段一間洗衣店，受害人在去年11月15日報案，她指於當天上午11時50分進入洗衣店，在衣服修改後，進入試身室試衣服時，注意到內有一個時鐘，疑似是監控鏡頭，於是前往警局報案，警方接報後，派出小組調查案件。

調查發現，除此這名女士之外，還有5名女士向警方報案，消息指所有的報案人都表示關注，該名男職員要求她們脫下需要修改的衣服，並關注她們被人錄影。

警方經過調查後於上週六，拘捕31歲舊金山居民Andrew Hong，警方搜查他的住宅，查獲了與案件相關的有力證據，並以6項侵犯隱私罪名將其逮捕。

本台曾聯繫該路段的洗衣店，他們表示無可奉告，目前警方仍在調查本案，呼籲在去年曾使用涉案洗衣店試身室，並有相關材料的民眾，同警方聯繫，電話是(415) 553-9225。

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