聯邦疾控中心(CDC)發出警告,在11個州有人因為吃了生的麵粉而感染有沙門氏菌,目前有12人生病,其中3個人需要留醫。

當局正在調查那一種牌子的麵粉出現問題,CDC表示,任何未經烤焗的麵粉都有機會含有細菌,例如沙門氏菌,大家不應該進食未煮熟的麵粉或麵團,應徹底煮熟食物。

另外,CDC呼籲大家不要使用未經煮熟的麵粉來做玩具泥膠,但可以用高溫煮熟的麵粉來做泥膠。

