灣區9個縣已走出乾旱狀態,但加州的官員表示,乾旱天氣可能會回來。

週四發布的全國乾旱監測地圖顯示,灣區9個縣都已走出乾旱,但加州官員表示,乾燥的天氣會回歸,所以民眾不應該掉以輕心。

上年12月底,整個灣區都處於極度乾旱之中,當中Napa和Solano縣的情況最嚴重。

但最近一系列的冬季風暴帶來大量的雪和雨水,導致加州目前只有28%的地區仍然處於乾旱,國家海洋和大氣管理局預計下個星期加州仍然會下雨。

