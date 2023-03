【KTSF 朱慧琪報導】

美軍證實週三晚10時左右,兩架美軍HH-60型號黑鷹直昇機在肯塔基州西南部參加例行夜間訓練期間在空中相撞,機上9名美軍全部人遇難。

軍方證實這宗事故,當時兩架相撞的黑鷹直升機,正在參加多機編隊飛行,機上的士兵都有戴著夜視鏡。

目前未清楚是否因為夜視鏡的能見度問題導致撞機,確實原因正在調查中。

涉事的黑鷹直昇機是隸屬美國陸軍第101空降師部隊,部隊與國防部長奧斯汀都表示,對這宗事故所造成的人命損失感到難過,防長也強調正在與軍方協商,妥善照顧死難士兵的家人。

上個月在阿拉巴馬州,也有一架黑鷹直昇機在訓練期間墜毀,兩名國民衛隊的士兵死亡。

