【灣區新聞】柏克萊聯合校區委員會成立工作小組 探討補償非洲裔奴役後代方案（視頻）

近期備受關注的非洲裔奴役後代補償方案,在加州各地政府單位獲得廣泛討論,東灣柏克萊聯合校區委員會新成立的補償工作小組,週四也召開第一場公開會議,講解其組織架構及目標。

這個補償工作小組在週四晚召開的第一場會議中,未提出任何明確補償方案,召集人指,該工作小組將在未來的會議中討論包括補償項目、補償金從何而來,還有補償該如何實施等議題。

向黑奴後代提出補償的類似想法,並不是現在才有 ,但一直都沒有被廣泛討論。

加州在2020年成立的補償委員會,在日前估算出州內的非洲裔,因為幾十年來的過度監管,不成比例的監禁和住房歧視,換算成財務損失超過8000億元,引起各界關注,這個數字是加州每年財政預算的兩倍半。

補償工作小組對這個數字不表態,只是表示將由州議會與州長來裁決,工作小組在7月限期前向州府提交建議報告,加州還未有動靜。

由舊金山市府成立的補償委員會已提出100多項提議,當中包括給予所有和資格非洲裔每人500萬元補償金,還有每戶人家可以以一元買一個住宅。

而這個議題也在灣區逐漸發酵,Alameda縣、柏克萊市和奧克蘭市等,都有開始探討如何對非洲裔作出實質補償。

但柏克萊聯合校區委員會卻是加州目前第一個學區組織設立補償小組,召集人員週四也表示,柏克萊聯合校區身處一個在歷史上曾帶領政治風氣的城市,有理由及義務繼續為民權及正義發聲。

