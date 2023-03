【灣區新聞】明尼蘇達州載危險物品火車出軌 附近居民一度疏散

【KTSF 朱慧琪報導】

明尼蘇達州一列載有危險物品的貨運火車出軌,再次令人關注鐵路安全問題。

事發在週四清晨,明尼蘇達州一列載有乙醇等混合貨物的BNSF鐵路公司的貨運火車出軌,之後列車起火,附近居民需要疏散數小時。

BNSF Railway公司行政總裁Katie Farmer說:「我們對事故負上全部責任,我們將在這裡直到清理乾淨為止。」

乙醇是高度易燃化學品,一旦接觸,可能會導致咳嗽、頭暈和失去知覺,不過目前為止,當局沒有通報有人受傷,或接觸有毒物質。

BNSF Railway營運副總裁Matt Garland說:「社區的安全是我們首要考慮的事。」

這個是自2月份,俄亥俄州Norfolk Southern鐵路公司一列載有危險化學品的貨運火車出軌以來,最新一宗同類事故,使國家鐵路的安全受到質疑。

聯邦運輸部長布提捷(Pete Buttigieg)說:「我們努力推動鐵路安全的原因,是要確保減少同類事件發生,這種情況發生的頻率,比大多數美國人意識中高。」

隨著聯邦政府對火車出軌原因展開調查,國會亦正採取行動。

俄亥俄州聯邦眾議員Bill Johnson說:「鐵路法案對於改善全國鐵路運作至關重要和實際,確保我們的親友和鄰居安全。」

代表俄亥俄州的兩黨聯邦眾議員推動立法,加強聯邦對貨運列車的監管,增加對急救人員在危險事故中的培訓資助,並對違反鐵路安全的行為加大處罰力度。

