【灣區新聞】明尼蘇達州載危險物品火車出軌 附近居民一度疏散

【KTSF 朱慧琪報導】

明尼蘇達州一列載有危險物品的貨運火車出軌，再次令人關注鐵路安全問題。

事發在週四清晨，明尼蘇達州一列載有乙醇等混合貨物的BNSF鐵路公司的貨運火車出軌，之後列車起火，附近居民需要疏散數小時。

BNSF Railway公司行政總裁Katie Farmer說：「我們對事故負上全部責任，我們將在這裡直到清理乾淨為止。」

乙醇是高度易燃化學品，一旦接觸，可能會導致咳嗽、頭暈和失去知覺，不過目前為止，當局沒有通報有人受傷，或接觸有毒物質。

BNSF Railway營運副總裁Matt Garland說：「社區的安全是我們首要考慮的事。」

這個是自2月份，俄亥俄州Norfolk Southern鐵路公司一列載有危險化學品的貨運火車出軌以來，最新一宗同類事故，使國家鐵路的安全受到質疑。

聯邦運輸部長布提捷（Pete Buttigieg）說：「我們努力推動鐵路安全的原因，是要確保減少同類事件發生，這種情況發生的頻率，比大多數美國人意識中高。」

隨著聯邦政府對火車出軌原因展開調查，國會亦正採取行動。

俄亥俄州聯邦眾議員Bill Johnson說：「鐵路法案對於改善全國鐵路運作至關重要和實際，確保我們的親友和鄰居安全。」

代表俄亥俄州的兩黨聯邦眾議員推動立法，加強聯邦對貨運列車的監管，增加對急救人員在危險事故中的培訓資助，並對違反鐵路安全的行為加大處罰力度。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。