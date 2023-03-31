【灣區新聞】明尼蘇達州載危險物品火車出軌 附近居民一度疏散

March 31, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(NBC News / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

明尼蘇達州一列載有危險物品的貨運火車出軌，再次令人關注鐵路安全問題。

事發在週四清晨，明尼蘇達州一列載有乙醇等混合貨物的BNSF鐵路公司的貨運火車出軌，之後列車起火，附近居民需要疏散數小時。

BNSF Railway公司行政總裁Katie Farmer說：「我們對事故負上全部責任，我們將在這裡直到清理乾淨為止。」

乙醇是高度易燃化學品，一旦接觸，可能會導致咳嗽、頭暈和失去知覺，不過目前為止，當局沒有通報有人受傷，或接觸有毒物質。

BNSF Railway營運副總裁Matt Garland說：「社區的安全是我們首要考慮的事。」

這個是自2月份，俄亥俄州Norfolk Southern鐵路公司一列載有危險化學品的貨運火車出軌以來，最新一宗同類事故，使國家鐵路的安全受到質疑。

聯邦運輸部長布提捷（Pete Buttigieg）說：「我們努力推動鐵路安全的原因，是要確保減少同類事件發生，這種情況發生的頻率，比大多數美國人意識中高。」

隨著聯邦政府對火車出軌原因展開調查，國會亦正採取行動。

俄亥俄州聯邦眾議員Bill Johnson說：「鐵路法案對於改善全國鐵路運作至關重要和實際，確保我們的親友和鄰居安全。」

代表俄亥俄州的兩黨聯邦眾議員推動立法，加強聯邦對貨運列車的監管，增加對急救人員在危險事故中的培訓資助，並對違反鐵路安全的行為加大處罰力度。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*