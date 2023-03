【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)580號公路週三深夜有一名男子在車內中槍身亡。

加州公路巡警(CHP)指,週三晚約10時半接報,580號公路近Park大道出口發生車禍,警員到場後,發現一輛汽車撞上了護欄,汽車佈滿子彈洞,車內的一名50多歲的男子身中多槍,當場證實死亡。

警方正追尋一輛紅色的Chrysler汽車,目前未清楚死者是在公路上中槍,還是在其他地方中槍。

