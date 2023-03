【全國新聞】紐森要求拜登頒布加州部分地區進入「重大災難狀態」

【KTSF 朱慧琪報導】

就加州近期持續受風暴影響,州長紐森要求總統拜登頒布加州部分地區進入「重大災難狀態」。

加州持續受風暴侵襲,紐森指,鑑於加州自今年2月21日起,加州部分地區受到風暴的嚴重破壞,他要求總統對那些地區頒布進入「重大災難狀態」,那些地區包括Monterey、Santa Cruz、Mariposa及洛杉磯縣等九個縣。

如果要求獲准,將可以為那些縣提供房屋援助、食物援助、諮詢、醫療服務和法律服務,還有持續的緊急費用。

早前應紐森的要求拜登總統在月初已經發布了「總統緊急狀態令」,授權聯邦政府提供援助,以應對風暴。

目前為止,加州已向受風暴影響的地區援助了超過6,000萬美元。

另外,紐森新增多4個縣至47個縣處於緊急狀態,新增的縣當中,包括東灣Alameda縣和北灣Marin縣。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。