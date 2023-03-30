【全國新聞】紐森要求拜登頒布加州部分地區進入「重大災難狀態」

March 30, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞
(Monterey County Sheriff's Office / 資料圖片)

【KTSF 朱慧琪報導】

就加州近期持續受風暴影響，州長紐森要求總統拜登頒布加州部分地區進入「重大災難狀態」。

加州持續受風暴侵襲，紐森指，鑑於加州自今年2月21日起，加州部分地區受到風暴的嚴重破壞，他要求總統對那些地區頒布進入「重大災難狀態」，那些地區包括Monterey、Santa Cruz、Mariposa及洛杉磯縣等九個縣。

如果要求獲准，將可以為那些縣提供房屋援助、食物援助、諮詢、醫療服務和法律服務，還有持續的緊急費用。

早前應紐森的要求拜登總統在月初已經發布了「總統緊急狀態令」，授權聯邦政府提供援助，以應對風暴。

目前為止，加州已向受風暴影響的地區援助了超過6,000萬美元。

另外，紐森新增多4個縣至47個縣處於緊急狀態，新增的縣當中，包括東灣Alameda縣和北灣Marin縣。

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