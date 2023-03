【KTSF】

聯邦法庭文件指出,聖荷西警察協會執行主任,64歲的Joanne Segovia,涉嫌利用住家和警員協會的配備,從香港、中國、新加坡、印度和匈牙利進口芬太尼超過60次。

法庭文件指出,Segovia是在2015年10月至今年1月之間,利用手機的WhatsApp,跟一個持有印度電話號碼的人做交易,期間也有使用警察協會的UPS賬號,而進口包裹的內容則報稱是結婚禮物、化妝品和巧克力等。

聖荷西警察協會發言人表示,上週五了解有這宗案件,正配合聯邦調查,但也強調立即將這名非警員的職員行政休假,一旦定罪,Segovia面對20年監禁和25萬元罰款。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。