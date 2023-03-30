【全國新聞】參院通過廢除伊拉克戰爭授權法及海灣戰爭決議案

March 30, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

參議院週三以超過60票通過廢除2002年伊拉克戰爭授權法，以及1991年海灣戰爭決議案，法案下一步交由眾議院審議，一般認為對美國當前的戰略部署影響不大。

國會參議院週三以66對30票，廢除1991年的波斯灣戰爭決議案，及2002年伊拉克戰爭授權案，1991年伊拉克入侵科威特，美國介入，國會支持老布殊總統出兵，協助科威特擊敗伊拉克，美國得勝後立即撤軍，隨後在2002年，小布殊任內美國指控伊拉克違法擁有大殺傷力武器，出兵伊拉克推翻薩達姆侯賽因政權，但美軍在八年後，到2011年才撤出伊拉克。

這場戰爭，估計伊拉克有數十萬人死亡，而美軍就有近5千人喪生。

週三對撤回戰爭權力案，投贊成票的聯邦參議員中，包括18名共和黨人，他們指此舉對於預防未來的濫用戰爭權力，並有助於加強伊拉克在美國戰略合作夥伴的地位至關重要。

參議院多數黨領袖舒默認為，美國人已經不想再見到永無休止的中東戰爭，現在必須將這些痛苦的衝突放下。

反對者則表示，由於美國仍面臨中東衝突，廢除法案可能顯示出軟弱。

參議院少數黨領袖麥康尼就認為，與美國為敵的恐怖分子，並不會因此而停止對美國的戰爭，美國政府應該全力支援上戰場的美軍士兵。

法案下一步將交由共和黨主導的眾議院審議，但是否能通過仍有待觀察。

聯邦眾議長麥卡錫表示，他會支持撤回授權，但其他有影響力的共和黨人就表示應該予以取代，用什麼來取代就未清楚。

此外，也有共和黨人認為，兩黨應該投共識票，以便向那些對戰爭與和平有看法的選民作出交代。

分析指出廢除伊拉克戰爭權力法，不會影響當前美軍的戰略部署。

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