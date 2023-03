【全國新聞】參院通過廢除伊拉克戰爭授權法及海灣戰爭決議案

【KTSF 朱慧琪報導】

參議院週三以超過60票通過廢除2002年伊拉克戰爭授權法,以及1991年海灣戰爭決議案,法案下一步交由眾議院審議,一般認為對美國當前的戰略部署影響不大。

國會參議院週三以66對30票,廢除1991年的波斯灣戰爭決議案,及2002年伊拉克戰爭授權案,1991年伊拉克入侵科威特,美國介入,國會支持老布殊總統出兵,協助科威特擊敗伊拉克,美國得勝後立即撤軍,隨後在2002年,小布殊任內美國指控伊拉克違法擁有大殺傷力武器,出兵伊拉克推翻薩達姆侯賽因政權,但美軍在八年後,到2011年才撤出伊拉克。

這場戰爭,估計伊拉克有數十萬人死亡,而美軍就有近5千人喪生。

週三對撤回戰爭權力案,投贊成票的聯邦參議員中,包括18名共和黨人,他們指此舉對於預防未來的濫用戰爭權力,並有助於加強伊拉克在美國戰略合作夥伴的地位至關重要。

參議院多數黨領袖舒默認為,美國人已經不想再見到永無休止的中東戰爭,現在必須將這些痛苦的衝突放下。

反對者則表示,由於美國仍面臨中東衝突,廢除法案可能顯示出軟弱。

參議院少數黨領袖麥康尼就認為,與美國為敵的恐怖分子,並不會因此而停止對美國的戰爭,美國政府應該全力支援上戰場的美軍士兵。

法案下一步將交由共和黨主導的眾議院審議,但是否能通過仍有待觀察。

聯邦眾議長麥卡錫表示,他會支持撤回授權,但其他有影響力的共和黨人就表示應該予以取代,用什麼來取代就未清楚。

此外,也有共和黨人認為,兩黨應該投共識票,以便向那些對戰爭與和平有看法的選民作出交代。

分析指出廢除伊拉克戰爭權力法,不會影響當前美軍的戰略部署。

