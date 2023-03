【灣區新聞】灣區持續受風暴吹襲 Saratoga市預計財產損失逾20萬

【KTSF 毛皓延報導】

灣區持續受風暴吹襲,南灣Saratoga市預計財產損失超過20萬,市府宣布進入緊急狀態。

除了下雨,週三在Saratoga市中心亦可以見到遍地都是冰雹。

和灣區其他地方一樣,過去幾場風暴吹襲,為Saratoga帶來大樹、電線桿倒塌,還有其他財產損毀,其中3月13至15日的風暴,高海拔地區錄得最高時速97英里的疾風,低海拔地區則錄得40至50英里。

根據The Mercury News報導,過去的兩股風暴為Saratoga市府帶來約20萬元的損失,當中4分之3都來自大樹倒塌或善後工作,進入緊急狀態,可以讓市府更容易獲得物資和財政援助。

當局指,市中心一個公園有一棵大樹傾斜,自週二起圍封現場,預計會在週五前將大樹移除,這項工程需要約5萬元。

今季有最少8人因為塌樹而喪命,其中包括一個兩歲幼兒,而單是上星期的風暴,灣區就有5人因大樹倒塌致死。

氣象學家指,在一個雨季內有這麼多人因塌樹致死非常罕見。

