【國際新聞】俄羅斯拘《華爾街日報》美籍記者 涉從事間諜活動

【有線新聞】

俄羅斯聯邦安全局拘捕一名《華爾街日報》記者,指控他涉嫌為美國從事間諜活動,搜集俄羅斯軍工企業情報,《華爾街日報》否認指控。

被捕的《華爾街日報》記者是格爾什科維奇。俄羅斯聯邦安全局指,格爾什科維奇在葉卡捷琳堡一間俄羅斯軍工企業搜集情報時被捕,涉嫌從事間諜活動,已經證實他是接受美國委託,收集有關俄羅斯軍工企業的國家機密信息,但未有提及是哪間軍工廠,是自冷戰以來首名被俄羅斯以間諜罪拘捕的美國記者,一旦罪成,最高可判囚20年,據報會移送他至莫斯科的監獄。

31歲的格爾什科維奇擁有美國公民身份,曾任職《法新社》、《莫斯科時報》、《紐約時報》等,去年1月任職《華爾街日報》莫斯科分社,並獲俄方認證記者資格。據報被捕當時正採訪俄烏戰事和俄羅斯僱傭兵組織華格納。

俄羅斯一名公關專家稱,原定周四接受格爾什科維奇訪問,但前一晚收到《華爾街日報》職員來電,稱未能聯絡格爾什科維奇,而他的Telegram最後上線時間是周三下午3時。聯邦安全局報道指聯邦安全局人員進入一間餐館,用毛衣包住一名男子的頭部,將他押上車帶走。

俄方指格爾什科維奇當場人贓並獲,他的行為與新聞報道無關,強調並非首次有外國記者利用傳媒身份作掩飾。

《華爾街日報》否認指控,要求俄羅斯聯邦安全局即時釋放格爾什科維奇,指非常關注他的安全。

