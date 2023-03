【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警方宣布拘捕了4名疑犯,當局表示,他們跟最近在市內發生的一系列持械搶劫案有關。

警方表示,4名男疑犯涉嫌最少在東灣進行了15宗的持械搶劫,警方指,疑犯的年齡從18歲到24歲不等,其中三名疑犯來自Hayward,一名來自奧克蘭,他們因多項搶劫罪名被捕,目前被關押在Santa Rita監獄,警方週四會將案件交予Alameda縣地檢處提出檢控。

警方表示,連串的搶劫案涉及很多受害人,疑犯通常會在一個晚上進行三到五次搶劫,他們從今年初開始犯案,最近一宗發生在六天前,搶劫通常是在夜間,受害者主要是正在步行的拉美裔男性,有最少三名受害者是女性。

受害人年齡介乎18歲到65歲不等,大部分搶劫案發生在東奧克蘭。

