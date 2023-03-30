【全國新聞】紐森簽署法案限制石油公司在加州牟取暴利（視頻）

March 30, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森簽署一項法案，允許加州當局限制石油公司獲取暴利，希望可以抑制加州的高油價。

州長紐森週三簽署州議會已經通過的SBX1-2法案，該法案允許加州政府懲罰那些抬高價格的石油公司，同時也允許加州政府制定罰則條款，要求公司披露有關營運和價格的資訊。

另一方面，能源委員會將設立有傳訊權的獨立監管部門。

有份發起法案的加州司法部長Rob Bonta表示，創紀錄的高油價，已經傷害了加州大量負擔不起的人，他指需要為能源行業帶來問責制和透明度，當局會繼續努力為加州消費者爭取平衡，並減輕市民的負擔，法將於6月26日，即特別會議結束後的第91天生效。

反對者批評這項法案於事無補，只會添加多一個官僚機構。

州眾議院預算委員會副主席Vince Fong發聲明指出，紐森的主張建基於過去失敗的概念，一旦實施就會擾亂能源市場，最後令消費者承受後果。

他認為紐森如果要降低汽油價格，保護環境，就應該重新評估他自己的政策，他認為紐森的政策導致汽油更貴，供應受限制，此外他也認為紐森應該盡快審批積壓的幾千份加州產油許可申請。

但州議會的民主黨人就讚揚這項法案，強調改革重點在於加強透明度及問責制，以阻止錯誤發生並保障消費者。

他們指，石油公司壓縮供應來抬高價格，多個政治與行會組織也都附和紐森與民主黨人的觀點，當中有些領導人認為，應該對哄抬汽油價格的石油公司徵收暴利稅。

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